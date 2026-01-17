週明け20日(火)ごろからかなり強い寒気が日本付近に流れ込み、冬型の気圧配置が続く見込みです。日本海側では雪が数日にわたり降り続くおそれがあり、交通障害などに注意・警戒が必要になりそうです。20日(火)午前9時の予想天気図です。冬型の気圧配置になりそうです。日本海に筋状の雲がかかるような状態がその後続きそうです。上空の寒気は20日以降は特に強く、上空およそ1500メートルでは北陸で−12度以下になるなど、冷え込み