大相撲初場所で横綱・大の里はヒヤリとする相撲もありながら、ここまで5勝1敗。7日目は前頭4枚目・大栄翔との対戦です。大栄翔のいなしにバランスを崩し土俵際に追い込まれますが、何とか体勢を立て直し、はたき込みで1敗を守りました。18日の中日は前頭3枚目・伯乃富士との一番です。同じく石川・津幡町出身で前頭16枚目の欧勝海は、力強い押し相撲で友風を破り、6勝1敗と好調をキープしています。