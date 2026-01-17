一般社団法人「酒田観光物産協会」（山形県酒田市）は１４日、同協会の西村修会長の名前をかたるメールをきっかけとしたやりとりで、協会の資金約２３００万円をだまし取られる「なりすまし詐欺」の被害に遭ったと発表した。同協会は１４日、山形県警酒田署に被害届を提出し、受理された。協会によると、９日午前、経理担当職員のメールに、西村会長の名前が付いたアドレスで、「新しくＬＩＮＥグループを作成いただきたく存じ