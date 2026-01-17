歌手ZICO（ジコ）が保有しているソウル聖水（ソンス）洞のビルが、購入から8年で資産価値が52億ウォン（約5億6000万円）上がったものと推定される。1月17日、不動産仲介法人ビルロードによると、去る2018年2月にZICOは本人名義で、48億ウォン（約5億2000万円）でソウル城東（ソンドン）区聖水洞にある建物を購入した。【写真】ZICO＆幾田りらコラボ曲の“意味深”コンセプト当時、不動産取得税、仲介費などを含む購入原価は51億ウ