警察によりますと17日午後1時ごろ、福岡県糸島市志摩御床の県道で、横断歩道を歩いて渡っていた6歳の弟と、自転車に乗っていた小学生の8歳の兄が、軽乗用車にはねられました。この事故で、兄は病院に搬送されましたが、顔をすりむくなどの軽傷だということです。弟にケガはありませんでした。軽乗用車を運転していたのは糸島市神在の無職 鷲尾スミエ容疑者（86）で、警察は過失運転致傷の疑いで現行犯逮捕しました。鷲尾容疑者は警