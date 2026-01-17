『BE:FIRST Stadium Live 2026 We are the "BE:ST"』キービジュアル ダンス&ボーカルグループBE:FIRSTの5月16日・5月17日に味の素スタジアムで開催される自身初のスタジアムライブ「BE:FIRST Studium Live 2026 We are the “BE:ST”」のチケットが、一般発売開始からわずか3分で即完売となった。2021年のデビュー以来、ホール、アリーナ、ドーム公演を経て、さらにワールドツアーも成功させたBE:FIRSTの新た