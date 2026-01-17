J1神戸は17日、FW宮代大聖(25）がスペイン2部ラスパルマスに期限付き移籍すると発表した。期間は今年6月の明治安田J1百年構想リーグ終了まで。宮代は下部組織でプレーした川崎Fとクラブ初の高校3年生でプロ契約。その後は期限付き移籍で技術を磨き、神戸に完全移籍した24年には自身初の2桁得点。チームのリーグ連覇に大きく貢献した。無冠に終わった今季もチーム最多11得点。7月のE―1選手権ではA代表デビューを飾った。カナ