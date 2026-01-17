早いもので1月も半ばですが、季節外れの気温が続いています。17日も東北から九州にかけて桜が咲くころの陽気の中、恒例行事が行われました。神社の境内をふんどし姿で走る男性と白装束の女性。東京都心にある神田明神で17日、新春恒例の神事「寒中禊」が行われました。大きな氷が入ったみそぎ場で冷たい水を次々とかぶり、身を清めました。参加者は、「すごく冷たかった。やっている間に無になったというか、やってみてよかった」