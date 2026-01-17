バラエティ番組で活躍し、女優としても存在感を発揮する磯山さやかさんが2025年10月22日リリースした、25周年写真集『余韻』（税込み3630円、講談社）の2刷が決定し、新規カット2点が公開されました。【写真】ボディライン際立つ衣装…磯山さやかさんの新ショットオーストラリア・ケアンズを舞台に、笑顔はじけるキュートなビキニ姿、オトナの魅力あふれる艶やかなランジェリー姿、そして写真集ならではの大胆ショットを披露した磯