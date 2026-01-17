世界初の“観音開き”スライドドア搭載！中国の自動車大手ジーリー（吉利汽車）が展開するプレミアムEVブランド「Zeekr（ジーカー）」が、日本市場への参入を本格化させています。国内EVベンチャーのフォロフライ社が大型ミニバン「009」の導入を決定したことでブランドへの関心が高まる中、次なる革新的なモデルとして注目されているのが、2024年に本国で発表されたミニバン「MIX（ミックス）」です。【画像】超カッコいい！