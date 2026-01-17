子どもたち3人が一斉にインフルエンザにかかってしまいました。私は一生懸命看病にあたります。旦那と義母は感染しないようにするため、子どもや私とは別室で過ごします。感染者を増やしたくないのでそれは仕方ないと思えるのですが……子どもたちが回復し始めたところで、旦那がみんなで焼肉に行こうと言い出したのです。やっとよくなり始めたところで、まだ安静が必要なのに。それに病み上がりの子どもに焼肉を食べさせるなんて