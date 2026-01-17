去年9月26日から10月15日までの間、氏名不詳者らと共謀し、佐渡市の女性(70代)の自宅に警察官や検察官などを名乗ってうその電話を複数回かけ、現金2430万円をだまし取った疑いで、台湾国籍の男が逮捕されました。特殊詐欺（オレオレ詐欺）の疑いで逮捕されたのは、住居不定、職業不詳の台湾国籍の男（38）です。男は去年9月26から10月15日までの間、氏名不詳者らと共謀。氏名不詳者が佐渡市内に住む70代女性の自宅に警察官や検察官