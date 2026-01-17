17日の県内は午前中を中心に青空が広がりました。このあと低気圧や気圧の谷の影響を受ける見込みです。17日の県内は昼前にかけて気温があがり日中の最高気温は糸魚川市で15.7度、上越市高田で15.2度と4月上旬から中旬の陽気になりました。県内はこのあと西高東低の気圧配置になり寒気の影響を受けますが18日は次第に高気圧に覆われる見込みです。