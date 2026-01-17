2025年に行われた陸上日本選手権の男子100mで名だたる選手と並び、決勝のレースに臨んだ1人の若きスプリンターがいる。「日本選手権の前と後で大きく変わったこととしては、より世界を目指せる視点が増えた」こう語るのは、早稲田大学3年の関口裕太だ。初の大舞台で表彰台に上った21歳の素顔に迫った。 ■新潟出身関口裕太選手「原点は高校時代」 埼玉県所沢市にある早稲田大学競争部の合宿所。爽やかな笑顔で出迎