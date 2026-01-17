きょう(1月17日)地元入りした木原稔官房長官が、自民党の会合に出席し、「政策転換のために国民の信を問う必要がある」と話しました。 木原稔 官房長官「いまの衆議院と参議院の議員構成は、自民党と公明党の連立の枠組みの中で国民の信任を得た議席」 熊本市内で開かれた自民党の会合に出席した木原官房長官はこのように述べ、新たな連立パートナーとなった維新との下で、「『ねじれ』の状況を解消して政策を実現し