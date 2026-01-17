2位となった中村直幹の飛躍＝大倉山ノルディックスキーのワールドカップ（W杯）ジャンプ男子札幌大会は17日、札幌市の大倉山ジャンプ競技場で個人第17戦（ヒルサイズ＝HS137メートル）が行われ、中村直幹（フライングラボラトリー）が合計263.6点で自己最高の2位に入った。3季ぶり2度目の表彰台。1回目に134メートルで4位につけ、2回目に132.5メートルを飛んで順位を上げた。二階堂蓮（日本ビール）は130メートル、129.5メート