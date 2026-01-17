「報道特集」が去年11月、東京都内の保育園で園児に対し、園長が何度も威圧的に叱るなどしていた実態を伝えましたが、これについて東京都が心理的虐待に当たると判断し、改善を指導していたことが分かりました。都が改善を指導したのは、台東区にある東京キャスト協会が運営する企業主導型保育園「パンダ託児所」です。この問題について「報道特集」では、去年11月、男性園長が園児らに対したびたび威圧的な言葉を使う実態を伝えて