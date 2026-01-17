俳優の伊藤英明（50）が、17日放送のMBS「ごぶごぶ」（土曜後1・54）に出演。甘酸っぱい青春時代の思い出を回想した。伊藤は高校時代はラグビー部。入部した理由が「ヤンチャをやらかしまして、生徒指導部の先生がラグビー部の顧問。学校に残りたいならラグビー部に入れ」と言われたことなどを回想した。さらに大ファンだったのが宮沢りえ。好きすぎるあまり「天井にポスターを3枚貼って」と、寝ても覚めても宮沢りえのこと