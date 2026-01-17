今や入手困難となっている大人気のぷっくりシール。SNSなどで手作りする方法が紹介されていますが、「レジンはハードルが高い!」「子どもだけで出来る方法がいいな」という方へ。あのクラフトハートトーカイ公式が、超簡単な自作方法を公開しているんです!!ボンドだけで、流行りのぷっくりシールを作れます👀. 市販のシールに、ボンドを盛って乾かすだけ!乾くと厚さが薄くなるので、2度塗り3度塗りをしても◎ぜひ作ってみて