イオンは2025年12月22日、首都圏と近畿圏のスーパーマーケット（SM）事業を再編すると発表した。2026年3月1日付で首都圏に新生「イオンフードスタイル」、近畿圏に新生「ダイエー」を始動させ、グループの「連邦制経営」を見直す大胆な戦略転換に踏み切る。背景には、オーケーやトライアルといった格安チェーンの台頭と、物価高が続く中での競争激化がある。国内スーパーマーケット市場は今、仁義なき戦いの時代に突入している。首