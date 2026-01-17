メ～テレ（名古屋テレビ） アジア競技大会の正式競技「ｅスポーツ」を世代をこえて体験するイベントが、名古屋で行われ、子どもも、高齢者も楽しみました。 名古屋市の北区役所で行われたイベントには、子どもから高齢者までおよそ40人が参加しました。 「eスポーツ」は、9月から始まるアジア競技大会の正式競技として採用され、11種目が実施されます。世代をこえて、「eスポーツ」に親しんでもら