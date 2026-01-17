他職種・多職種との連携「ヘルパーなどその他の職種との連携」 訪問看護師は、療養者の医療的な側面を支えるだけでなく、日常生活全体をサポートするために、多岐にわたる在宅サービスとの連携が不可欠です。特に、療養者の生活に最も身近に寄り添うヘルパーとの連携は、質の高い在宅ケアを実現する上で極めて重要です。 ヘルパーとの連携 ヘルパーは、療養者のご自宅に毎日、あるいは週