多くの家庭にグリーン電力を供給する海南省東方市の風力発電設備。（資料写真、海口＝新華社配信／呉清炳）【新華社海口1月17日】中国海南省の海南電力取引センターは14日、2025年の同省における「グリーン電力証書」の発行を伴う電力取引量が147億2700万キロワット時に上ったと明らかにした。取引規模は24年の14億8800万キロワット時から約10倍に拡大し、年間100億キロワット時を初めて突破した。グリーン電力とは、発電過程