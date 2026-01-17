三重県いなべ市の交差点で17日午前、軽自動車と普通乗用車が衝突する事故があり、軽自動車を運転していた77歳の女性が死亡しました。警察によりますと、いなべ市大安町の信号のない交差点で17日午前8時45分ごろ、北に走っていた軽自動車と東に走っていた普通乗用車が出合い頭に衝突しました。この事故で、軽自動車を運転していたいなべ市の無職・岡本千恵子さん(77)が意識のある状態で病院に搬送されましたが、その後に容体