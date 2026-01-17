ますだおかだ・岡田圭右が17日、大阪府茨木市の「イオンシネマ茨木」で主演のドキュメント映画「オリックス・バファローズ2025〜DETA！WAO！OKADATHEMOVIE」公開記念舞台あいさつを行った。この映画はオリックス・バファローズと共に生きる芸人、を自負する岡田が同じくファンである旧知のスタッフともに「野球ファンが寂しい日々を送る12〜1月のオフシーズンに、今年のバファローズをファンと共に振り返り、盛り上がれる