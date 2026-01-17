林芳正総務大臣が１４日、公式Ｘに新規投稿。「２０２６年の『経済センサス-活動調査』の広報キャラクターに就任したタレントの板野友美さんの表敬訪問を受けました。」と報告した。元ＡＫＢ４８の板野友美（３４）はヤクルト・高橋奎二投手と結婚し、４歳の娘がいる。自身はアパレルなどの実業家としても知られる。板野も１７日、自身のインスタグラムのストーリーズで「経済センサス活動調査の広報キャラクターに就任し