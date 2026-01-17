大相撲初場所7日目のきょう、富山市出身の朝乃山の取組結果です。朝乃山は西前頭12枚目の阿炎と対戦し、引き落としで勝ちました。きのうまで6連勝中と好調の相手と突っ張り合い最後は右に開いてタイミングよく引き落としました。これで朝乃山、5勝2敗です。