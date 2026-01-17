富山市出身の直木賞作家源氏鶏太の代表作や話題作の直筆原稿などを一堂に集めた企画展がきょうから富山市の高志の国文学館で始まりました。源氏鶏太は1912年富山市生まれで1951年、39歳の時に県内で初めて直木賞を受賞。その後も会社勤めの経験を活かした作品で「サラリーマン小説」というスタイルを確立し、代表作の「三等重役」をはじめ、多くの作品が映画化されています。きょう始まった企画展では小説の直筆原稿や挿絵な