ボートレース平和島の「俺の生きる道杯」は準優勝戦2個レースを終えて18日の12Rで行われる優勝戦に進む6人が決定した。その中で注目の存在は、5号艇で登場する福島勇樹（46＝東京）だ。準優勝戦は11R2号艇だった福島。2コースからコンマ13のトップスタートを決めた。1周1マークはイン佐藤翼が先マイ、センター岡村仁がブン回り、福島は冷静に差しを選択。バックストレッチで佐藤が逃げ態勢に持ち込んだ。福島は2番手で1周2マー