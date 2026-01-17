「大相撲初場所・７日目」（１７日、両国国技館）ＮＨＫ中継の中入りゲストに、お笑い芸人のシソンヌじろうが出演した。幕内前半は向正面から観戦し、その後は中継席に登場した。相撲どころの青森県弘前市出身。小学校５年生の時以来という両国。昨年コンビ結成２０年記念のファンクラブで「シソノンヌ部屋」を設立。「相撲の世界観がすごい好きで、字の感じとか。長谷川さんが親方で、（自分が）２８場所連続休場中の力士っ