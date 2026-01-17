和歌山県串本町の火祭りで、火矢を放つ県立串本古座高の弓道部員＝17日夕本州最南端の和歌山県串本町の潮岬で17日、太平洋を望む約10万平方メートルの「望楼の芝」を焼く火祭りが行われた。夕闇が迫る中、県立串本古座高の弓道部員が火矢を放って点火すると、燃え広がる炎が幻想的な風景を浮かび上がらせた。地元の観光協会が、古い芝生を焼いて害虫を駆除し、新芽の生育を促す手入れの作業を火祭りとしてイベント化した。串本