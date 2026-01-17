中日ドラゴンズの新人選手が視力など視覚機能の検査に臨みました。 【写真を見る】春季キャンプを前に ドラゴンズ新入団選手9人が視覚機能の検査 動体視力や遠近感など10項目を測定 これは「スポーツビジョンスクリーニング」と呼ばれる、視覚機能を測定する検査で、キクチメガネがキクチ眼鏡専門学校と協力して、毎年行っています。 17日は、ドラフト1位の中西聖輝投手ら9人の新人選手が、動体視力や遠近感など10