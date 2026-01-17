神奈川県央の中核都市として進化を続ける海老名駅前で、大規模再開発プロジェクト「ViNA GARDENS（ビナガーデンズ）」がいよいよ完結を迎えます。小田急電鉄は、エリア内最後となる「ファミリー棟」と「ホテル温浴棟」の工事に着手。地下1,300mから湧き出る天然温泉やサウナを備えた温浴施設、約120室のホテル、さらに教育・ペット施設まで。2028年のグランドオープンに向けた最終段階の計画詳細をご紹介します。小田急と相鉄・JR