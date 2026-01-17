シドニーオリンピック女子マラソン金メダリストの高橋尚子さんがアジア大会のメイン会場の視察に訪れました。 【写真を見る】「名古屋の聖地がまた一つ増えた」高橋尚子さんがアジア大会メイン会場「名古屋市瑞穂公園陸上競技場」を視察 ことし9月に開幕する、アジア大会のメイン会場、名古屋市瑞穂公園陸上競技場を訪れた高橋尚子さん。 市民に開放される3階のコンコースをはじめ、約3万人の観客を収容するスタン