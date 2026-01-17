日本にとっては奇跡、相手にとっては悪夢のPKが世界的反響を呼んでいる。大岩剛監督が率いるU-23日本代表は１月16日、サウジアラビアで開催されているU-23アジアカップの準々決勝で、ヨルダンと対戦。120分間を終えて１―１、その後のPK戦を４−２で制し、ベスト４進出を果たした。そのPK戦の一コマが話題となっている。日本の２人目として登場した道脇豊のキックは、相手GKアブデル・ラーマン・アル・タラルガに一度はセー