「ノルディックスキー・ジャンプ男子Ｗ杯札幌大会」（１７日、大倉山ジャンプ競技場）個人戦第１７戦（ヒルサイズ＝ＨＳ１３７メートル）が行われ、２２年北京五輪ノーマルヒル金メダルの小林陵侑（チームＲＯＹ）は、１２６・５メートル、１３０メートルの合計２５６点で５位だった。１本目は風の悪条件もあって１０位と出遅れたが、２本目は好ジャンプを見せて順位を上げた。「１本目はタイミングのミスもあったけど、難し