八代市出身の日本画家加来万周さんの作品展が熊本市の鶴屋で開かれています。熊本では初めての開催となる加来さんの作品展は、新作を中心におよそ35点が並んでいます。 加来さんの作品は金箔や顔料の一種、ウルトラマリンなど貴重な画材をふんだんに使い、自然の神秘や雄大な風景などを大胆な構図と鮮やかな色彩で表現しています。今回は、地元・熊本を思い初めて挑戦したという「肥後六花」のシリーズも展示されています