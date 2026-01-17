ボートレースびわこのG2「結核予防事業協賛第69回秩父宮妃記念杯」は17日、2日目が終了した。2日目1Rで広瀬凜（23）、6Rで吉川晴人（23）が、ともに1号艇の一戦をモノにしてG2初1着を決めた。地元・滋賀支部の若手コンビは12R発売中にそろって水神祭。広瀬凜が「地元でできて良かったです」と言えば、吉川は「凜が先に1着を獲って意識していたから良かったです」。両者とも好足を生かして、うれしい瞬間を迎えた。3日目