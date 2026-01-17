RKKカップラグビー準決勝2試合が行われ、決勝の組み合わせが決まりました。 第1試合は2025年12月、花園に出場した九州学院が熊本工業と対戦。九州学院3点リードで迎えた後半3分、川上がトライ。 このトライを皮切りに後半4トライでリードを広げ九州学院が勝利しました。【試合結果】九州学院 36ー7 熊本工業 九州学院桑鶴恵舟主将(2年)「思っていたより全然良いラグビーができなかったので、課