2月8日の投開票を軸に調整が進む衆院選を前に、内閣の要である木原稔官房長官が地元、熊本入りしました。17日は、自民党支部の会合が熊本市内で開かれ、木原官房長官が今回の解散について、「経済財政政策の大きな転換が今行われているところであり、外交や安全保障政策、いわゆる戦略の3文書も前倒しの改定をするということ。国民の信を問う必要があるのではないかなと。」と述べました。 一方で、公明党は県本部の幹事会を開