◇NTTジャパンラグビーリーグワン1部第5節東京ベイ39―10トヨタ（2026年1月17日東京・スピアーズえどりくフィールド）4戦全勝の東京ベイが、1勝3敗のトヨタを39―10（前半32―0）で下して開幕5連勝を飾った。東京ベイはキックオフ直後、こぼれ球を拾ったCTBリカス・プレトリアス（27）が一気に走り込んでNo・8タイラー・ポール（30）へとパスをつないでトライ。試合開始からわずか17秒の速攻で先制点を挙げた。その後、S