私は小さいときによく、親や学校の先生から「あれほど、口がすっぱくなるほど言うたのに！」と、繰り返し怒られてきました。自分が大人になった今では、小言を言わなあかん立場になり、口がすっぱくなるほど言うことがあっても、実際本当に“口がすっぱく”なったことは一度もありません。わかっているんですよ、これはたとえの言い回しだと。同じことを言いすぎて口に嫌な違和感を覚えるほどの気持ちになる様子を意味し、イ