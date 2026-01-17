インタビュー動画で明かしたお気に入りの“日本食”“意外な回答”にファンの好感が膨らんでいる。オーディオブランド「Beats by Dre」は15日、公式SNSでアンバサダーを務めるドジャース・大谷翔平投手のインタビュー動画を公開。お気に入りの食事を聞かれた大谷が答えた“日本食”が、「えぇ！」「ちょっと意外」と反響を呼んでいる。「Beats by Dre」は公式インスタグラムとX（旧ツイッター）で新ビジュアルキャンペーンを発表。