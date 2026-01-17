家の前で発見した生まれたての子猫…数年後に見せた姿は…？子猫との出会いと成長のストーリーが反響を呼んでいます。200件を超えるいいねを獲得した話題の投稿をご紹介します。 【写真：とっても小さかった『赤ちゃん猫』を保護→すくすくと成長した結果…驚きの成長ぶり】 突然の出会い TikTokアカウント「ルイ」に投稿されたのは、保護した子猫の成長のストーリー。投稿者さんは家の前で生まれたて