京都が沖縄キャンプ中にサッカー教室を開催京都サンガF.C.は1月17日、沖縄キャンプ中に地元の小学4〜6年生を対象としたサッカー教室を実施。約80人の小学生とピッチで一緒にプレーし、キャンプの疲れを癒す約1時間を過ごした。快晴のピッチには、子供たちと選手たちの元気な声が響いた。前日の16日には沖縄SVと120分（40分×3本）のトレーニングマッチを行ったため、この日は軽めの調整。サッカー教室で子供たちとともに汗を流