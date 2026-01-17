横浜ＦＭの大島秀夫監督が１６日、中山社長、鈴木ＳＤとともに横浜市の総持寺で必勝祈願を行った。昨季はクラブワーストの７連敗を記録するなど一時は最下位に低迷し、クラブ史上最低の１５位でシーズンを終える苦しいシーズンを過ごしただけに、指揮官は「大きな責任と覚悟をより、もう１回自分の中でかみしめるような時間になりました。僕らがやるべきことはマリノスに関わる人たちが最終的に、笑顔で喜べるシーズンにしない