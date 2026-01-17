◇リーグワン第５節静岡ブルーレヴズ４７―３６三菱重工相模原ダイナボアーズ（１７日・ヤマハスタジアム）三菱重工相模原ダイナボアーズはアウェーで静岡に３６―４７で敗れて３連敗となった。前半はフッカー宮里侑樹（２９）、ＷＴＢマット・ヴァエガ（３１）の２トライなどで２２―２０とリードして折り返したが、後半はミスから連続トライを決められて逆転を許した。ニュージーランド出身のグレン・ディレーニー監督（５