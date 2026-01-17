17日のばんえい競馬5Rを今井千尋騎手（25＝今井茂）がプリンセスミミ（牝3）に騎乗して勝ち、25年度（25年4月〜26年3月）123勝目。宮下瞳騎手（現調教師）が24年度に記録した122勝を上回り、地方競馬女性騎手の年度での勝利数の新記録をマークした。今井は「記録は知らなかったのでサプライズのようでうれしい。感謝の気持ちを忘れずにこれからも頑張りたい。まずは来月にあるヒロインズカップをサクラヒメと一緒に最後まで走