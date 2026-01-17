＜大相撲初場所＞◇七日目◇17日◇東京・両国国技館【映像】カメラが捉えた圧倒的抜群なタレントの姿連日熱戦が繰り広げられている両国国技館。この初場所はまたしても15日間全日程札止めと、大相撲人気は引き続き継続されているが、満員の観客が駆けつけた館内には“存在感抜群”なタレントの姿が……“正装”して客席に駆けつける姿に、相撲ファンは「相撲に集中できない」「目立ちすぎるんよw」などと熱視線を送った。大相