¸µ¥ä¥¯¥ë¥È´ÆÆÄ¤Î¼ã¾¾ÊÙ»á¡Ê78¡Ë¤¬17Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¥Ë¥Ã¥Ý¥óÊüÁ÷¡Ö¥·¥ç¥¦¥¢¥Ã¥×¥Ê¥¤¥¿¡¼60¼þÇ¯Ì¾µå²ñ¥é¥¸¥ª¡×¡ÊÅÚÍË¸å5¡¦20¡Ë¤Ë¥²¥¹¥È½Ð±é¡£2¿Í¤Î²¸»Õ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤Ã¤¿¡£¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¥¢¡¼¤òÌ³¤á¤¿»³ÅÄÆ©¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¡Ê74¡Ë¤«¤éÈÖÁÈ¹±Îã¤Î¼ÁÌä¡Ö»ä¡¢¤³¤Î¿Í¤ËÆ¬¤¬¾å¤¬¤ê¤Þ¤»¤ó¡×¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÊ¹¤«¤ì¤ë¤È¡ÖËÍ¤Í¡¢2¿Í¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡×¤È¤·¤Æ¡¢¤Þ¤º¤Ï2023Ç¯5·î¤ËË´¤¯¤Ê¤Ã¤¿ÃæÀ¾ÂÀ¤µ¤ó¡ÊµýÇ¯90¡Ë¤ÎÌ¾Á°¤òµó¤²¤¿¡£¸½Ìò»þÂå¤Ë¡È²øÆ¸¡É¤È¸Æ¤Ð